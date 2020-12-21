Sofrada diyet aşka iyi niyet

4 aylık hamileyim. Tansiyonum büyük 13 küçük 8 çıktı. "Dikkat et tehlikeli" dediler. Bebeğime zarar verir mi?

Korkma. Tansiyon değerlerin büyük 14, küçük 9'u geçmemiş. Gebelikte 14/9'u geçen tansiyonlar anne ve bebeği için tehlike yaratır. Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az dört saat aralıklarla en az iki kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte hipertansiyonla birlikte idrarda normalin üstünde protein görülmesi (albüminüri) durumu ise Preeklamsi'dir. İdrar tahlili yaptır. İdrarda protein (albuminüri) var mı baktır. Gereğinden fazla kilo alma. Korkma. Her şeyi kafana takma. Aynı doktorda takipte kal.

26 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

Cinsel ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin yani müstakbel eşinin cinsel sağlığı önemli. Bulaşıcı hastalık testlerinizi birlikte yaptırın. İlişki öncesinde de temizliğinize önem verin.

Yaşım 51 oldu. 7 yıldır şeker hastasıyım. Cinsel hayatım sıkıntılı. Eski sertliğimden eser yok. Ben de eşim de huzursuz. İlaçlarımı kullanıyorum. Ne yapayım?

Şeker hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir. İlaç sadece işin bir kısmıdır. Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar. Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan diyabet hastalığına bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin. Piyasa işi yalan yanlış hap benzeri şeyleri alma.

23 yaşındayım. 3 yıl önce ilk kez kan tahlili yapıldı. 'Kansızlık var' dediler. Üç yıldır verilen ilacı kullanıyorum ama hala kanım düşük... Adetim normal, çok kan kaybetmiyorum. Ne yapayım?

Her anemi ağızdan alınan ilaçlarla düzelmeyebilir. Özellikle B12 vitamini-Folik Asit düzeyleri de test edilmeli. Ağızdan alınan ilaçlar için bağısaklardan demir emilmesi gerekli. Bazen bağırsaklarda doğumsal veya daha sonra ortaya çıkan nedenlerle demir emilimi geç, güç olabilir. Demir takviyesi iğne olarak verilebilir. İç hastalıkları veya hematoloji uzman takibinde gerekenleri yapın. Anne, baba ve kardeşlerde kansızlık var mı yok mu diye de araştırma yapılmalı...