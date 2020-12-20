Gözlük riskli mi?

Gözlükten Corona bulaşır mı hocam?

Bulaşır. Gözlük çeşitli amaçlarla kullandığımız bir araçtır. Yüzümüzde ve gözümüzün önündedir. Ortamda Coronavirüs varsa gözümüzü korur. Virüslü gözlüğü elleyip, elimizi yüzümüze, gözümüze, ağzımıza bulaştırırsak büyük tehlike. Bu nedenle gözlük temizliği çok önemlidir. Virüs 3 güne kadar canlı kalabilir.

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroid için "tahlil yapalım" dediler. Neden?

Sen niye tahlil yapılmasından şüphelendin? Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde troit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, Şeker Hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda da troid bezi çalışmasını kontrol ederiz.

Teyzemin oğlu 57 yaşında bağırsak kanseri olmuş. Irsi olabilir mi?

Önce sakin ol. Olabilir demek doğru değil. Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntı-evham-korku yapmak kötüdür. Önce İç Hastalıkları Uzmanına git. Muayene ol. Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın. Kalın bağırsağın içini görmek için Kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmez. Bunun dışında tetkiklerde önerilebilir. Bu takip edildiğindoktorunun kararı olacak unutma.

Corona'dan korkuyorum. korkmayanları anlamıyorum. Peki eve girince el yıkamamdan başka ne yapmalıyız?

Korku ve kızgınlık bağışıklık sistemini bozar. Sebebi ne olursa olsun, ne kadar haklı olursan yapma. Coronadan korunmak isteyenler korkmasın, kızmasın TEDBİR ALSIN. Eve girince yüzünüzü, alnınızı, boynunuzu, ensenizi, saçınızı yıkayın. Duş da alabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalayın. evet yanlış duymadınız yemekten önce bunu yapın. Gargara yapın. Tuzlu su, sirkeli su çok ama çok önemlidir.