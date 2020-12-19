Eşim bahane uyduruyor

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bu bir hastalık mı?



Cinsel isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir.

Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir.

Gelenek ve göreneklere- öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir.

Erkeklerde testosteron 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir.

İsterseniz başlangıç olarak iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Belki de eşinin Kadın Hastalıkları ile ilgili devam eden ama sninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.

26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bizimkilerin "git görüş" dediği bir kız arkadaş varmış. Ciddi olursak ilişki korkutuyor. Ne yapmalıyım?



Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın.

Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir.

Yeterince sorunun var yenilerini ekleme. İstersen evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına danışarak bilgi alabilirsin.

Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?



Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart.

İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması sorunu olabilir. Bu da Meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktora git.

36 yaşındayım 20 yıldan beri astım bronşit rahatsızlığım var. Bitkisel tedavi işe yarar mı?



Astım için fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerini doktor tavsiyesi ile uygulayabilirsin. Tuz lambaları odadaki İyon yapısını etkiler. Tek başına bir tedavi değildir.

Havanın kalitesini arttırı.

Tuzun titreşim frekansı beynimizin frekansı gibi 8 Hertz civarındadır. Gece oda içinde bir baş kuru soğanı ortadan kesip başınıza ve ayak ucunuza yakın koyun.