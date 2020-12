Heyecan şart

Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. İlişkimiz hemen bitiyor. Sürekli ilişkinin zararı var mı? Aşkımıza heyecan katmak için neler yapmalıyız?

FANTEZİ diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttıran bir yöntemdir. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

Yöneticiyim. İşlerim yoğun. Yaşım da 65. Bu aralar ilişkide zorluk çekmeye başladım. Ne yapmam gerekir?

ÖNCELİKLİ olarak beslenme alışkanlıklarınızı düzeltin. Kaygı, stres kontrolünüzü yeniden gözden geçirin. Takibine girebileceğiniz iç hastalıkları uzmanınızı tespit edin. Muayene olun. Ardından gereken tetkikler netleşir. Ancak TSH, Haemogram, 75 gram glikoz ile oral glikoz tolerans testi gibi temel testlerin yapılması faydalı olacaktır.

Üç aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyormuş. Sütü arttırmak için ne yapmamız gerekiyor?

RAHAT olman önemli. Anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalısınız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir.Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.

62 yaşındayım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmam gerektiğini anlatır mısınız?

DOKTORA söylemeye çekinme. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar rahatsız edici gelebilir.Uygun ilişki pozisyonlarını yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Önerebileceklerim bunlar.