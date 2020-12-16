4 aydır sorun var

4 aydır adetlerim düzensiz ama başka şikâyetim yok. Ne kadar devam ederse doktora gideyim?

Eğer ateş, karın ağrısı ve fazla miktarda kanama ile birlikte baş dönmesi ve baygınlık gibi şikâyetler eşlik ediyorsa şu ana kadar gitmemeniz hata olmuş. Gerek hormonal, gerek çeşitli sistemik hastalıklar-kullanılan ilaçlar gerekse yumurtalıkların hastalıklarında adet düzensizliği olur. İleri tanı ve tedavi için yine doktorunuza başvurmanız kesinlikle gerekir.

Pirinç pilavını çok seviyorum. Şişmanlatıyor diyorlar. Pilav yerken zayıflayamaz mıyım?

Zayıflarsın. Beyaz pirinç kan şeker dengesini olumsuz etkiler. Hangi gıda olursa olsun fazlası kilo yapar. Pilav yemek istiyorsan 1 su bardağı pirinç pilavı için 45 dakika yürümelisin. Bence kahverengi pirinçle pilavını yap. Sebzeyle tüket.

50 yaşından sonra "Aspirin iç" dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem kazınıyor. Aspirinle ilgili olabilir mi?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa Aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa hiç bekleme doktora git.