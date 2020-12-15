Maalesef panik var

Ben çok sıkılarak bir şey sormak istiyorum. 5 aylık evliyim. Eşim benle birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Başka bir şey mi var diyor. Anlamıyorum. Boşanmasından korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Bir çok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya Psikiyatristlerden destek alabilirsin.



Ben kargoda çalışıyorum. Maske takıyorum. Siperlik biraz zor oluyor. Maske takanın siperlik takması mecburi mi?

Coronavirüs gözümüzden de bulaşabiliyor. Maske sadece burun ve ağızımızı kapatıyor. Bu nedenle mutlaka siperlik takılması gerekir. Alabildiğimiz kadar tedbir almak kendi mecburiyetimiz diye düşünüyorum.

Dışardan gelince ellerimi yıkıyorum. Hanım illa saçını da yıka diyor. Sizin yazınızı okumuş. Niye saçımızı yıkayalım. Bir yanlış anlaşılma olmasın hocam. Bir daha sorayım dedim.

İyi yapmışsın. Hanım doğru söylemiş. Sadece eller değil. Dış temasta açıkta bulunan beden bölgelerimizin tamamı yıkanmalı. Sadece saçlar değil kulaklar, boyun, yüz, burun, ağız sabunla mutlaka yıkanmalı. Saçlarımız havadaki her türlü tozun, pisliğin, mikrobun temas ettiği çok geniş bir alan. Bu nedenle mutlaka yıkanmalı.

65 yaşındayım. ayağımın başparmağını çarptım. 2 haftadır geçmedi. doktora gittim. gut dedi.ne yesem acaba. Gutta ne yasak?

Yasak yok. Yersen sonuçları seni rahatsız eder. Ya Nefis, Ya Nefes. Bazı hastalıklar yediklerimizle kendimize zarar vermemize neden olur. Gut hastalığı da yenilen yemeklerle hastalığımızı arttırır. Kırmızı et ve deniz ürünleri eklem ağrılarının riskini artırır. Süt ve süt ürünleri eklem ağrılarını azaltır. Bu gıdaları almamıza engel olan başka bir hastalığımız yoksa dengeli miktarda almak faydalıdır. Bitkisel gıdalar eklem ağrılarını arttırmaz.

Biz 5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. 5 yıllık evli. Kardeşim 3 yıllık evli 2 çocuğu var. Ben 1 yıllık evliyim hiç çocuğum yok. Niye?

Zor soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her cinsel ilişkinin gebelikle ve sağlıklı doğumla sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka İç hastalıkları, Üroloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene ol.

Corona'dan korunmak için her yazınızı takip ediyorum. Diğer gazete internet haberlerini de izliyorum. Ağızımıza bakım yapmak için nelere dikkat edelim?

Öncelikle eve gelir gelmez dişlerinizi fırçalayın. Boğaz gargarası yapın. Çünkü gün içinde ağız ve boğazımıza temas eden mikroplardan eve girer girmez kurtulun. Özellikle protezi olanlarda protezlerini temizlesinler. Şekerli gıdaları tükettikten sonra mutlaka ağız ve boğaz gargarası yapın. en azından su ile çalkalayın. ağız içinde kalan şeker mikroplar için besleyicidir. Kendi elimizle mikrobu beslemeyelim.