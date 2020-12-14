Alerji yaptı

37 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişki sırasında erkenden oluyorum. Duruyorum. Neticede erkek adamım ama son 1 yıldır olmuyor. İlaç kullan dediler alerji yaptı. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın. .

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimde beraber birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma

3 ay önce evlendim. Düğünden beri eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Arkadaşlar doktora sor dedi. Ne yapabilirim?

ERKEN boşalma, sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikoloji desteği gerekebilir.

43 yaşında avukatım. Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Bunalmaya başladım.

Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?

ANLADIĞIM kadarı ile kendin için bir şey istemiyorsun. Sen de önemlisin. İsteğin varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını üroloji uzmanları verir. Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme yani ereksiyon sağlanamıyorsa, beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler. İşte mutluluğa giden yol, üroloji uzmanına muayene ol.



6 gün önce idrar yaparken ağrım oldu. Cinsel organımdan akıntı geldi. Doktora gittim. Spor yapıyor musun dedi. Bisiklete bindiğimi söyledim. Ondandır dedi. İlaç verdi. Bisiklete binmek neden akıntı yapsın ki?

TARİFİNE göre Üretrit olabilirsin. Yani idrar yollarının dışarı açılan kısmı üretra dediğimiz kanalın iltihabı. Üretrit de ağrılı idrar, akıntı, kaşıntı olabilir.

Akıntıdan örnek alınıp incelenebilir. Akıntı açık renkli, sümüksü olabilir.

Enfeksiyöz ve enfeksiyon dışı nedenlere (travma, sistemik hastalıklar-Stevens-Johnson sendromu veya Wegener granülomatözü, Reiter sendromu, spermisidler) bağlı olarak oluşabilir. Bisiklete binmek cinsel organın darbe almasına neden olabilir. Bir süre bisiklete binme. Sonrasında koruyucu aparatlar kullanmanı önerebilirim. .

5 gün önce hamama gittim. Orada bir şey fark ettim. Cinsel organımda sanki uçuğa benzer, küçük baloncuklu, ağrılı yaralar çıktı. Kaşıntı yapıyor. Hangi doktora gitmeliyim?

YAPTIĞIN tarife göre Genital Herpes diye bilinen bir hastalık aklıma geliyor.

Muayene ve gerekirse tahlillerle netleşmesi gerekir.

Öncelikle enfeksiyon hastalıkları uzmanına eğer ulaşamazsan cildiye uzmanına muayene olman gerekir. Aynı ağız-dudak uçuğu gibi virüs hastalığıdır.

Enfeksiyon bölgesinde ağrılı veziküller (büller) yani küçük baloncuklar olabilir. Genellikle virüs bulaşmasından sonraki 2 hafta içinde görülebilir.

İyileşme genellikle 2 ila 4 hafta sürer. Baloncuklar yani veziküller vajinal alanda, penis üzerinde, anüs etrafında, kalça veya uyluklarda görülebilir.

Doktorunuz, genital bölgedeki bir bül veya yaradan kazıma yapar veya sürüntü alır.

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