Sadece 8 dakika

4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz.

Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.

Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.

Eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Ne yapalım?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.

Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.

Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın. Meraklarını giderin. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.

Diyelim ki sana ait her özellik normal.

O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum.

Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git.

Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir.

Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum.

Kolum kanadım tutmuyor. Doktora gitmedim.

Bana bir yol gösterin. Şeker hastasıyım. Nadiren şeker ilacı kullanıyorum.

Ne yapmalıyım?

2 yıl oldukça uzun bir süre.

Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korku-kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile.

Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur.

Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

37 yaşında bir kadınım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir.

İç Hastalıkları uzmanına görün.