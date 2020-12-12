Çabuk yoruluyorum

2 yıldır horluyorum. 3 aydır da eşim uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. Ciddi bir durum dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?

UYKU testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz.

Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5 den fazladır.

Kulak Burun Boğaz uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku apne sendromu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı-yumuşak damak sarkmasını düzeltmeyi- dil kökü büyüklüğünü düzeltmeyi gerektirebilir.

Okey oynarken tansiyonum yükseldi. Arkadaşım bir ilaç verdi. Bayılmışım. Acile gitmişiz. İlaç beni bayıltmış. Önüne gelen ilacı içme dedi. Şimdi hangi doktora gitmem lazım?

BAZEN tansiyon yüksekliğinden, bazen damar tıkanıklığı- beyin kanaması gibi durumlardan, bazen de kullanılan ilaçların yan etkilerinden kişi bayılabilir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına git.

Tahlillerden sonra Nöroloji veya Kardiyoloji Uzmanına gitmende gerekebilir. Şimdi tansiyonlarını ölç. Şikâyet olduğunda ve şikâyetsiz dönemde sakin dinlenmiş halde sabah akşam liste yap.

16/10 u geçerse dilaltı ilacı kullan. Yanında bulunsun.

Eşimle cinsel ilişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım.

Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler.

Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor.

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. Ca 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme Kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlar da da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir.