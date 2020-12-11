Eşim kaçıyor

Eşim ilişki için eskisi kadar istekli değil. Dokunsam mutfağa gidiyor. Halbuki her dediğini yapıyorum. Yumurtalıklarını aldırdıktan sonra böyle oldu. Neden böyle olmuştur?

AMELİYATA bağlı ihtimaller için başka şikayetleri olması gerekir. Yumurtalıkların alınması sonrası bayanların hormon sistemi değişikliğe uğrar. Aniden menopoza girerler. Bu da birçok değişikliği beraberinde getirir. Duyguları değişir. İşe yaramazlık, kadınlığını kaybetmişlik hissi ve cinsel organ kayganlıklarının azalması gibi birçok değişiklik aniden gelişir. Seninle ilgisi yok. Eşlerin birbirini dinlemesi önemlidir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı takibi gerekir. Psikolog desteği faydalı olur.

52 yaşındayım. Arkadaşım kalın bağırsak kanseri oldu. Tedbir olsun diye kolonoskopi yaptırmayı öneriyorlar. Korktum. Yaptırmalı mıyım?

50 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmak, hastalık riskine karşı iyi bilgi verir. Ancak ilk adım dışkıda gizli kan testi yaptırmaktır. Test pozitif gelirse bağırsakların veya midenin içinde kanama olduğu düşünülür. O zaman yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsakları endoskopi ile incelemek gerekir. Kabızlık, kilo kaybı, genel durum bozukluğu şikayetleri varsa ve üç haftadan uzun sürmüşse doktor takibi gerekir.

18 yıllık evliyiz. Eşim 43 yaşında. Son bir aydır "Menopoza girmeden brc yaptırmam lazım" diyor. Çabuk sinirlendiği için kendisine soramıyorum. Nedir bu bahsettiği şey?

ANLATTIKLARINA göre "brc" dediği "BRCA1-BRCA2" gen testidir. Kan verilerek laboratuvarda yapılan bir testtir bu. Meme ve yumurtalık kanseri ile ilgili artmış risk var mı diye yaptırmak istemiş olabilir. Kadın hastalıkları veya iç hastalıkları uzman görüşü de alınmalıdır.

46 yaşındayım. Menopoza girdim. Memelerime silikon taktırmak istiyorum. Silikon, menopozda meme takibi için film çektirirken engel olur mu?

MEME protezi diye bilinen meme implantlarının mamografi çektirmeye engeli yoktur. Memesine silikon taktıran kadınlar da mamografi çektirebilir. Ancak gerek çekim tekniği açısından gerekse film raporu açısından bunu doktorlarınızla paylaşın.