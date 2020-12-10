Hanım memnun

61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Çarpıntım da var. Ancak hanımım memnun. Kahveprostata iyi gelir mi?

EN fazla bir fincan iç. Mümkünse kafeinsiz iç. Yoksa bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalı. Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve Ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. Eğer olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.

Yaşım 54, kocam ise 57. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı?

TABİİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da isteksizlik yapabilir.