Tansiyonum düşmüyor

Kilo verdim. Beslenmeme dikkat ediyorum. Tuz kullanmıyorum ama tansiyonum düşmüyor. İlla ilaç mı almalıyım?

Şişmanlık, tansiyonu yükseltir. Ancak "Kilo vereyim" derken aç kalırsak tansiyon düzelmez, hatta daha fazla bozulabilir. Açlık, perhiz usulü değildir. Doktor ve diyet uzmanı gözetiminde zayıflamak, sağlıklı ve kalıcı fayda sağlar. Sinirlenince tansiyon yükselir. Mecburi durumlarda hap kullanmanın sakıncası yok. Bu konuları saplantı haline getirme. Düzenli olarak İç Hastalıkları Uzman takibine gir. Sinirini azalt. Böbrek veya kalp damar tıkanıklıkları da tansiyonu yükseltebilir. Gerekli kan, kalp ve böbrek testlerini yaptır. sonuçları bana ilet.

59 yaşındayım ama sıkıntı başladı. Yani artık delikanlılık bitti. Arkadaş "Damiana Çayı" önerdi. Doğru mu?

Damiana çayı cinsel istek ve aktivite artışında faydası olabilir. Amerika kıtasında yetişen bir bitki. Bu amaçla kullanılabiliyor. Fazlası zarar. başka hastalıkların var mı bilmiyorum. Ama dikkatli kullanın. Çünkü fazlası zararlı olabilir. Farklı bölgelerinde hasara yol açabilir.



40 yaşındayım. Son 3 aydır sürekli ishalim. Tahlil yaptırdım, mikrop yok. Ne olur yardım edin.

Panik yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden biri de "Çölyak Hastalığı" veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.

Hamileliğimden beri sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Antibiyotik kullanmam gerekir mi?

Gebelik sonrası şeker hastalığı olanlar hem yüksek şeker düzeyi hem de kolay mikrop kapma nedeniyle sık idrar yolu şikâyeti yaşayabilirler. Bu bilgilerini doktoruna anlat. İdrar kültür antibiyogramı, kan şeker ölçümü, haemogram, tam idrar tahlili isteyebilir. Doktorun testlere göre hangi antibiyotiği verirse onu kullan. 3 gün sonra şikâyet geçti diye ilaçları bırakma. Tedaviyi tamamla yoksa mikrop direnç kazanır. Hastalık tekrar eder.



Eşimin cinsel organında siğil çıktı. 1 hafta oldu daha ilişki yapmadık. Bulaşır mı?

Cinsel bölgelerde çıkan siğiller genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bulaşıcı olabilir. Eşiniz üroloji ve cildiye muayenesi olsun. Tanısı ve tedavisi tamamlansın. Mutlaka ilişkiye girmek isterseniz Prezervatifle korunarak ilişkiye girmenizi tavsiye edebiliriz. Siğil virüslerinin çok çeşidi vardır. İnternete girip moralinizi bozmayın.



Bursa'da yaşıyorum. Geçmeyen karın ağrım var. Midemin çıkış yerinde daralma ve yara var. Doktor ilaç verdi kullandım ama geçmedi. Ne yapmam gerekiyor?

Düzenli olarak İç Hastalıkları Uzmanı veya Gastroenteroloji tarafından takip edilmelisin. Çünkü uzun süreli şikayetin var. Karın ağrısının parazit, spastik kolit, mezenter iskemi gibi diğer sebeplerinin araştırılması gerekir. Diyet mutlaka yapmalısın. ilaçların gözden geçirilmesi gerekir. İhmal etme.

Bana "Romatizman var" dediler, kortizon verdiler. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?

Uzun süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi yani Osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı %0.25–1 dir. Kemik kütlesindeki her % 10 luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, Yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.

Bir hafta önce sağ koltuk altında şişme, kızarıklık oldu. Ateşim çıktı. Dün doktora gittim. Köpek memesi dedi. Korkma dedi. Sigarayı bırak dedi. Kafam karıştı. Ne ilgisi var.

Koltuk altları ve kasık çevresindeki iltihaplarda ortaya çıkan bir durumdur. Bir deri hastalığıdır. Hidradenitis Suppurativa (HS), denir.

Toplumda köpek memesi hastalığı olarakda isimlendirilir. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklanır. Sigara içenlerde daha sık görülür. Bence de sigarayı bırak.