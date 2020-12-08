Hanımla sorun olacak

23 yaşındayım. halam meme kanseri oldu. Küçük halam ben sütyen takmıyorum ben olmadım dedi. sütyen kansermi yapar?

Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran bir çok faktör var. Ama bunların içinde Sütyen yok. Küçük Halan böyle düşünebilir.



1 ay sonra evleneceğiz. herşey tam olsun istiyorum. arkadaşlara tecrübeleriniz sordum. balayı sistiti varmış. hanımlarda daha sık olurmuş. tedbir aldınmı dediler.iyide ne bu "Balayı Sistiti" ne demek?

İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına "Sistit" denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte bir den, 15 dakikada bire kadar değişebilir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadirde olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da Sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları "Balayı Sistiti" denir.

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi şimdi hanımla kardeş olduk. Yetmedi conta gevşedi akıntı başladı. Ben bittim be hocam. Bi kanser kaldı olmadığım. Yakında oda olur heralde. Benden bişey olurmu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır. Kanser nereden çıktı.

28 yaşındayım. Kiloluyum. Sınavlar vardı stresteydim. Öksürmeye başladım. Yatıyorum öksürük başlıyor. Kalkıyorum düzeliyor. Yatıyorum öksürük başlıyor. Kalkıyorum düzeliyor. Şaka gibi hacıyatmaz mikrobu dedi arkadaşlar. Bu nedir acaba?

Pozisyona bağlı öksürükler genellikle Reflü de olur. Ayrıca burun boğaz bölgesindeki et benleri veya benzer değişiklikler de bu tip şikayetler olabilir. Mutlaka Üst Gis endoskopisi, Kulak Burun Boğaz uzman muayenesi yaptırmalısın.

Biz 5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. 5 yıllık evli. Kardeşim 3 yıllık evli 2çocuğu var. Ben 1 yıllık evliyim hiç çocuğum yok. Niye?

Zor soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her cinsel ilişkinin gebelikle ve sağlıklı doğumla sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka İç hastalıkları, Üroloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene ol.

24 yaşındayım 3 aydır adetim 9 gün gecikiyor. hastalık kapmış olabilirmiyim?

Adet gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur. Şişmanlık, zayıflık, polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, troid sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. tahlillerde şart.