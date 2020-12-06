Şeker hastası geline karşıyım

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Şeker hastası evlenebiliyor mu? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

Şeker Hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker Hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade "Bir Yaşam Şekli" olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler. Yani garanti yok. Ayrıca karşılıklı seven, fedakarlık, sabır, şükür, gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.

21 yaşındayım. Babam diyabet. Bende henüz şeker yok ama çıkmasından korkuyorum. Tatlıya çok düşkünüm bu tetikler mi?

Bu konuda erken kaygılanma. Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin. Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır. Daha çok bilinen ismiyle Gizli Şeker testi. Başlangıçta kan Glikoz yani şeker düşmelerine bağlı çok şekerli yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir. Şekerli gıdaların çok ve yoğun tüketilmesi İnsülin Çalışma sistemine zarar vererek Şeker Hastalığı gelişimine neden olabilir. Şeker Hatası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan, içinde şeker bulunan gıdalardan uzak dur. Mutlaka hareketli br yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun. Mutlaka düzenli su tüket. Uyku düzenin ve sıkıntılı durumları idare etme yeteneğin gelişmiş olsun.

Annemin guatrı vardı. Çok çalışıyormuş. İlaç verdiler, içti. Döküntü oldu. Sonra geçti. İlacı bıraksın mı?

Anlattıklarına göre annenin troid bezi çok çalışıyor. Guatr başka bir hastalık. İlaç yan etkisi olarak döküntü olabilir. çoğu kez geçer. Sizde de böyle olmuş. Ancak Doktora iletin. Tam kan sayımı yaptırın. Kan hücreleri etkilenmiş mi? Korkulacak bir durum yok gibi duruyor.

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Dilimin ucunda özellikle. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor şaflar. Bu neden olabilir?

Ağız içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarıdan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez Cildiye Uzmanı Pikür testi dediğimiz Behçet Hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Herşeyide kafana takıp stres sıkıntı yapma. sonuçlar çıkınca haber ver.

Ozon tedavisi ile ilgili yazılarınızı okudum. Çok faydalandım. 3 yıldır alerjiye bağlı burun tıkanıklığım, halsizliğim oluyor. Ozon işe yarar mı?Öneririm. Minör Otohemoterapi dediğimiz "Ozon Aşısı" diye bilinen uygulamadan fayda görebilirsiniz. Ayrıca burun içi Ozon Uygulamasıda ek fayda sağlayabilir. Bununla beraber Alerjinin ilaç tedavisini, gereğinde parazit tedavisini de yaptırmanız doğru olur.

3 yıldır Gut hastasıyım. İlaç dışında tedavisi var mı?

Diyetisyen önerisiyle "Pürinden fakir diyet" edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Özellikle bira başta olmak üzere "Alkol" almamak uygun olacaktır. Zayıflama önemlidir. Aldığımız diyet buna da uygun olmalıdır. Bu konuda diyet yapmak zorundasınız.