Sorunum damadım

58 yaşındayım. Kızım 4aylık evli. Damat yemekten sonra hep uyuyormuş. İştahı da baya açılmış. Kızım "Çocuk olsun mu?" diye soruyormuş. "Sonra bakarız" diyormuş. Bakarak çocuk mu olurmuş! Ben bu damada ne yapayım?

YEMEK sonrası uykusu artan şişman ve çocuk yapma hevesi olmayan genç erkek birinde çeşitli hastalık ihtimalleri olabilir. Şeker düşüklüğü, troid hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı. Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir. Teşhisi doktor koyacaktır. Sonrasında tedavi gelir. Ardından da torunu kucağınıza alırsınız...



4 aydır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Bende menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek Yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.

19 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Arkadaşlarım korunmaktan bahsetti. Kimden korunmam gerek? Ne zaman hamile kalacağıma ben mi karar vereceğim?

CİNSEL ilişki, kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle yaşanır. Cinsel ilişki sonrasında kadın ve erkeğin üreme hücreleri kadın üreme organında olgunlaşır. Sonrasında da çocuk olur.

Eşler ilişki sonrasında çocuk sahibi olma ihtimallerini kontrol etmek için, ilişki öncesinde çeşitli uygulamalara başvururlar. Buna korumalı cinsel ilişki denir. Eşinle aldığınız karara göre cinsel ilişki öncesinde doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsiniz.

Daha 6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın. Sorunlarınızı konuşun.



3 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?

BOŞUNA sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, Porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu-eş-dost-teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

40 yaşındayım. 9 ay önce evlendim. 3 aydır hanımla cinsel ilişkiye girdiğimizde çabucak pilim bitiyor. Ara ara şeker ilacı kullanıyorum. Şeker yüzünden mi?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisidir. Bu nedenle perhiz-su-hareket-düzenli tedavi ve stres kontrolü şarttır. Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk, erken boşalmanın garantisidir. Cinsel ilişki bir iş bir görev değildir. Gerilim erken boşalmayı tetikler.



Yaşım 52. Yaklaşık 6 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzluk yaşıyorum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca 'Men' yani 'aylık' ve "Pause' yani 'kesilme' anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

42 yaşında bekar bir erkeğim. 3 hafta önce tansiyonum yükseldi. Takip ettim, düşmedi. Doktorum ilaç verdi. Şimdi cinsel hayatımda bir takım sorunlar olmaya başladı. İlacın yan etkisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bazı tansiyon ilaçları kalp ritmini yavaşlatabilir. Ayrıca cinsel hayat ile ilgili heyecan, performans düşüklüğü yapabilir. Kalp koruyuculuk faydaları fazla olsa da bu yan etkiler görüldüğünde ilaç kesilerek farklı bir ilaç başlanır. Tespitiniz önemli. Beklemeden doktorunuza başvurun. Kendisi gerekli tahlilleri ve tetkikleri yaparak ilacı değiştirebilir. Kalıcı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İçinizi rahat tutun.