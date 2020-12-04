İlişki riskli mi?

Coronavirüs salgınıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu dönemde eşimle ilişkiye girmem tehlikeli mi?

BİZLER günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız. Karar verici değiliz. Bilgi vericiyiz. Kişi mikrop taşıyorsa diğerine bulaştırabilir. Cinsel ilişki sırasında nefes alıp verme artar. Bu da kişinin taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demek. Her ne yaparsanız tedbiri asla elden bırakmayın.

46 yaşındayım astımım var. Zaten kuru öksürüyordum. Şimdi nasıl ayırt edeceğim. Corona mıyım değil miyim ben de korkuyorum. Nasıl anlarım?

ATEŞ, nefes darlığı, genel durum bozukluğu olursa doktora başvurun. Bu durumlarda yapılan testlerde bu anlaşılabilir. Korku bağışıklığı olumsuz etkiler. Önemseyin ama korkmayın.

2011 senesinde kasığımda problem vardı. Lokal anestezi için belimden iğne yaptılar. Maalesef hassas yerim etkilendi. Şimdi doktor arkadaşlar sürekli "çalış, viagra" filan diyor. Şekerim 195 civarında. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı? Öncelikli olarak buna bakmak gerekiyor. Tabii ki nöroloji bölümüne de gitmelisin. Sonra Üroloji de gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" olmadığını belirtmeliyim. Ayrıca kan şekerin de yüksek.Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da dikkatlice araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçları üzerinden değerlendirme yapılır.