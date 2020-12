Zeytin işe yarar mı

63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabi ama bizim de canımız var! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Vitamin de alsam nafile. Zeytin iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma. Panik yapma. Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Burnun tıkalımı bak. Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon ritim problemleri de çok yorar. Ayrıca mutlaka ekg çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak, düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak Harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. Avuç avuç değil. Az az sık sık. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?

ORGAZM sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan, hormonlar değişir etkilenir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabiliyor. Ancak yine de doğal şartlarda olmasını beklemeyiz. Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızda Hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, stres nedeniyle ve hatta kafa içinde basıncı arttıran hastalıkların başlangıç işareti olmasın diye temel bir muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz. Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.

Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş mu yesem?

BENCE üroloji ve iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir. Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Çifte kavrulmayla ilgisi yok. Ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal.

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Ailemizde de bayan bireylere ait hastalık geçmişi şüpheli. Bununla beraber hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim olur mu?

BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.



Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikâyetçi.

3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

1 yıldır evliyim. Başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum?

DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal, fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.