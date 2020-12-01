Çok heyecanlıyız

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim. Yardım edebilir misiniz?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Önce evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas, duygusal, ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

28 yaşındayım. Görücü usulü evlendik. Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğum var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?

ÖNEMLİ olan sizsiniz. Siz derken eşinle sen... Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.

41 yaşındayım ve mühendisim. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.

Tansiyonum yükselince doktora gittim. Dilaltı verdiler geçti. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşamaya başladım. Tansiyondan mı bu durum?

YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Öncelikle hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.

21 yaşında bir bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.

Yaşım 29. bayanım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında da önerilmemektedir. Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşının da gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir. Doktorunun dediğini yap. Kontrole git. Kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğren ve yap