Kansızım

27 yaşında kadınım. 2 yıldır kansızım. 1 yıl önce doktora gittim. O da 'kansızlık var' dedi. Demir ilacı verdi. Sonra kontrolde normal çıktı. Nasıl kurtulurum?

Üzülme, sıkılma buna alış.

Hepimiz hekimiz, hakimiz, hakemiz.

Anlatmayı seviyoruz. Ama bunu öğrenmeden yapıyoruz. Doktorun dediğini dinle. Yani her kafadan bir ses çıkar. Tıbbi olarak kansızlık Kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısının ve/veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir. Muayene bulguları fikir verir. Tam kan sayımı bilgi verir. Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur.

Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı, ailevi kalıtsal anemi özgeçmişi olanları, tüberküloz veya HIV hastalarını, yaralanma veya cerrahi nedeniyle önemli kan kaybı olan kişileri içermektedir.

Bazı insanlar açık tenlidir.

Kansız gibi görünebilirler. Komşu muayenesine kafayı takma.

Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim İstediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında HAYATİ RİSKLER doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

Hocam ben ozon yaptırmak istiyorum. Ama damarımdan kan alınsa bile bayılıyorum. Başka yolu yok mu?

Var. Ozon tedavisi sistemik olarak 2 yöntemle uygulanır. 1.

Kan alınarak yapılan Majör Oto Hemoterapi. 2. "Rektal Insuflasyon" dediğimiz fitil metodu. Her 2 metot da aynı şekilde bütün bedenin ozon tedavisinden faydalanmasını sağlar.

Fitil metodu ağrısız, kolay, risksizdir.

Bu nedenle en avantajlı metoddur.