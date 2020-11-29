Balayı Sistiti korkutuyor

Babamın prostat hastalığı var. Yani büyük. Bende de olmasın istiyorum.

Faydalı yiyecekleri söyler misiniz?

Prostat sağlığı için tavsiye edilen doğal yiyecekler ısırgan otu çayı, balık yağı, soya fasulyesi, cüce palmiye yeşil çay, brokoli, kabak çekirdeği, hafif pişmiş domatestir.

Ancak önce prostat muayenesi ol. Hastalık varsa tedavisi şart.

1 ay sonra evleneceğiz. Her şey tam olsun istiyorum. Arkadaşlara tecrübelerini sordum. "Balayı Sistiti" varmış. Bu "Balayı Sistiti" ne demek?

İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına "Sistit" denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte bir den, 15 dakikada bire kadar değişebilir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadirde olsa görülebilir.

Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da Sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları "Balayı Sistiti" denir.

Ağrı kesici kullanınca burnum akıyor.

Anlatınca herkes gülüyor.

Böyle bir hastalık var mı?

Gülme komşuna gelir başına demiş büyüklerimiz. Arkadaşlarına hatırlatıyorum. İlaçlar nezle yapabilir. Göz tansiyonu tedavisinde kullanılan damlalar, Aspirin ve bazı ağrı kesiciler, romatizma ilaçları, yüksek tansiyon ve kalp ilaçları nezle yapabilir. Kendini iyi takip edip fark ettiğin için tebrikler. Uzun süredir burun damarlarını daraltan ilaç kullanan hastalarda gelişen burun tıkanıklığına "ilaç nezlesi" denir.

Doktor tavsiyesiyle antidepresan kullandım. Maalesef cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Yardım edin.

Durumun tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? "Diğer cins ile birlikte olmak" ayrı şey, "diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek" ayrı bir şey. Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanına ve beraberinde Psikolog desteğine ihtiyaç var. Panik olma.

Herkes yapıyorsa sende yaparsın.

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket, egzersiz yapmak istiyorum. Doğru mu?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir.

Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir.

Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir.

Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplarda az olur. Ayrıca Pelvik taban kas kontrolü ve Karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.