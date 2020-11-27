Aman etkilemesin

46 yaşında şeker hastasıyım. Şeker, cinsel hayatı etkiliyormuş. Nelere dikkat etmeliyim?

HASTALIĞA uyum sağlamalısın.

Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir.

Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.

Ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.

3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladılar. Cinsel ilişkiyi soramadım. Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için cinsel ilişki sırasında altta olmak gerekiyormuş. Doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor.

Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar. Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir.

Yapılan çalışmalarda cinsel ilişki pozisyonunun, yani altta olmanın faydası tespit edilmemiş. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.

56 yaşındayım. Nefes darlığı başlayınca doktora gittim. Sigara içiyorum. 8 yıldır tansiyonum vardı. Akciğer tansiyonumda yüksek çıktı. Sonra film çekildi. Akciğerinde pıhtı var dediler. Tehlikeli bir şey mi?

EVET. Tehlikeli bir durum.

Ancak daha beteri olmadan farkına varılması da iyi şanstır. Hipertansiyon, sigara içimi damar içinde pıhtı meydana gelmesini arttıran durumlardır. Toplardamar içindeki pıhtılar da akciğer içine gidip damar tıkanıklığına neden olabilir. Bu nedenle önce boyun, ayak toplardamarlarının filmini çektirmenizi tavsiye ederim. Sigara içmeyin, alkol almayın. Şişmansanız zayıflayın.

1,5 aydır evliyim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve şerbet ye dediler. Ama başlarken elim ayağım titriyor. Eşim "sakin ol" diyor. Ne yapacağım ben hocam?

BAL, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir.

Yine olmazsa diye düşünmen de sıkıntıyı arttırır. Şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzmanı takibine gir.