Sakin olun

İlişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi?

MEKANİK olarak şiddetli, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar olabilir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikâyeti arttırabilir.

Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir.

Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir.

Sakin olun. Panik yapmayın.

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konukomşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.

Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir.

Dedem prostat kanseri.

Bu hastalık nedir?

PROSTAT erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır.

Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir; bazı ülkelerde her 6 erkekten 1'ine yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı konmaktadır.

Bu nedenle erkekler prostat sağlığına dikkat etmelidir. Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir. Üroloji doktoruna ilet. Gerekirse ek takip planı yapar.