İlaçların yan etkisi sert olur

İşim sıkıntılı. Beş aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Sertleşme sorunum başladı. Eşim 'Başka bir kadın mı var' deyince ölmek istedim!

ÖNCE sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur.

Bu ilaçlar genellikle antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş.

Oldukça cesur ve dürüst davranmış.

Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

Son 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Ama gitmiyor.

Başka bir kadın mı var acaba?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog-Psikiyatrist- Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygıkorkunuz olabilir. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm.

25 yaşında bir kadınım. Yeni evlendim.

Eşimle 1 ayda 3 kere bir araya gelmeye çalıştık ama bende sıkıntılar, ağrılar oldu. Komşumuz hemşire sordum.

"Vajinismus olmuşum" dedi. Doktora gitmek gerekir mi?

ANLATTIKLARINA göre "Vajinismus" dediğimiz bir hastalık bu. Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden ve tekrar tekrar kasılır. Ayrıca ağrıyacak korkusu ve kaygıları vardır. Bazı kadınlarda bedenin çeşitli bölgelerinde, hatta tüm bedende kasılmalar olur. Bacaklarını kapatırlar, titreme, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir.

Cinsel ilişkiye girilemez. Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir.

57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu.

Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Oysaki krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk.

Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor... Doktorunuzla mutlaka görüşün. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.