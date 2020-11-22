Eskisi gibi olmuyor

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Prostat olmasın" dedik ürolojiye gitti. Erken Andropoz olabilirsin demiş.

Andropoz kaç yaşında başlar?

İleri yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, Spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.

Karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?

Karaciğer yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir. Geriler. Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Örneğin; aşırı kiloların verilmesi (obezite tedavisi), yüksek kan trigliserid seviyesini düşürmek, varsa şeker hastalığını kontrol altına almak, alkol kullanımını kesmek hastalığı geriletir. Tedbir almayanlar karaciğer yetersizliği nedeni ile karaciğer nakline bile ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen. Şekerli gıdalardan uzak kal.

Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun.

Dengeli beslenin bol su için.

Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu.

Safra kesesinde küçük taşlar buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?

Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.

Prostat kanseri ameliyatı oldum.

Ama şimdi idrar kaçırıyorum. Bir alet taktılar ama kasıklarımda çok ağrı yapıyor. Azıcık yürüsem harap oluyorum. Sosyal hayatım bitti, dışarı çıkamıyorum. Ne yapmalıyım?

Yapılan ameliyata göre ameliyat sonrası idrar kaçırma şikâyetleri olabiliyor. Operasyon sonrası oluşan idrar kaçırmanın tedavisi ameliyat gerektiren ve gerektirmeyen yöntemlerle yapılır.

Pelvik taban egzersizleri yap. Yani makat çevresindeki kasları içine ve yukarıya çeker şekilde sıkıca kas.

Kasmayı sonlandırırken kasların gevşemesini hisset. Tekrar kasıp, tut ve bırak. Başlangıçta 3-4 saniye daha sonra 10 saniyeye kadar tutmaya çalış. Gevşeme sırasında 7-8 saniye bekle. Egzersiz sırasında karın kaslarınızı kasma (Elini karın bölgesine koy. Kasılma varsa hisset.

Karın kasların kasılırsa elin hareket eder). Egzersiz sırasında normal nefes alıp ver. Günde 4-5 kez 5-10 dakika uygula. Bunun dışında ilaçlar, kollajen enjeksiyonu, sling cerrahisi, ayarlanabilir teknikler, artifisyel sfinkter ve yeni geliştirilen yöntemler tedavideki bazı uygulamalardır.

Sakın Doktor değiştirme. Aynı Üroloji Uzmanıyla tekrar görüş.

Hem kanserin takibi, hem ameliyata bağlı olumsuz ihtimaller açısından takip uzun sürebilir. Bazı ilaçlar önerilebilir. Bez bağlamak dâhil her çözümü dene. Sıkılma. Arkadaşların gerçek arkadaşsa zaten makul karşılarlar. Yok, İyi gün dostlarıysa onlara da elveda etmek iyi olacaktır.

Canını sıkma. Beteri var. Sadece sabır ve gayrete devam et.