Kardeş kardeş yaşamak

Sekiz yıl önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Yoksa hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir.

Bu da sertleşme sorunları yaratabilir.

Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş.

Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

37 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişkide erken boşalıyorum. Neticede erkek adamım ama son 1 yıldır olmuyor. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan.

Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın..

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var.

Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Eşin tatmin oluyor mu?

Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz.

Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma

Düğünden beri eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Arkadaşlar doktora sor dedi. Ne yapabilirim?

ERKEN boşalma, sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur.

Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12- 14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

İç hastalıkları, üroloji, psikoloji desteği gerekebilir.

Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Bunalmaya başladım. Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?

ANLADIĞIM kadarı ile kendin için bir şey istemiyorsun. Sen de önemlisin.

İsteğin varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını üroloji uzmanları verir.

Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme yani ereksiyon sağlanamıyorsa, beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler. İşte mutluluğa giden yol, üroloji uzmanı.