Prostat alarmı!

52 yaşındayım. 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. Cinsel ilişkide "gücün azalır" dediler. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum.

Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı olur ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma. Ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma.

Günlük hayatına uygun davran.

48 yaşındayım. 6 aydır eşime karşı isteksizlik yaşıyorum. Yardım edin.

Maddi manevi ortalık karışmış.

Kişiler günlük hayatlarında kendine ve ortama güvenini kaybederse akıllarına cinsellik gelmez. İlişki hissi tüm canlılarda içgüdüseldir.

Eşiniz alınganlık yapıp başka birisi mi var diye huzursuzlanmış olabilir. Önce onunla borçları, kötü giden halleri ve isteksizliğinin nedenlerini konuş. Bunu gurur meselesi yapma. Önemli olan çözümleri düşünmen. Hiç tahlil, muayeneden bahsetmemişsin.

Kan şekeri düşmesi, tiroit çalışma bozukluğu ve daha birçok hastalık cinsel performansını olumsuz etkiler. Küçük bir ilaçla hepsi düzene girebilir. Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Kuaför bir bayanım. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim.

CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

Evet gösterir. Bu test, meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir.

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz, iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir.

Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafiforta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

Babam prostat kanseri oldu. Ekmeğe tuz döker. Tuz kanser yapar mı?

Tuz tek başına kanser yapmaz.

Turşu ve salamuralarda tuz kullanıldığında ortaya nitrit asit ve oksidatif moleküller çıkar. Bunlar ısıtıldığında veya mide içinde mide asidi ile birlikte bir araya geldiklerinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşür. Olumsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda oluşan bakteri ve küf mantarları bu kanser yapıcıları oluşturabilir. Tuz kullanımının prostat kanseri yaptığını gösterir benim bildiğim bir çalışma yok.