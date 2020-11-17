Erkeklik biter mi?

55 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarım bitti derken 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroid yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

24 yaşındayım. İdrar yaparken yanmam oluyor. İlaç kullandım geçmedi. Ne yapmalıyım?

TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur.

Önce doğru tanı şart.

Bu nedenle aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz. Enfeksiyona bağlı ise kullanılan ilaçlara direnç var mı diye İdrar kültürü gerekir.

Kullanılan dozlar az gelebilir. Fazla idrar yolu temizliği Doğal Florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli.

Şeker hastalığı araştırılır.

Özellikle taharet musluğu ile temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında ve meme kanseri şüphesi dediler.

Herkese tarama istediler.

Tarama yaptırayım mı?

Tarama çok önemli. Yaptır.

Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Şişmanlık, sigara, alkol alışkanlıkları, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış, ilk adetini ise erken görmüş olmak, geç menopoz yaşı ve BRCA- 1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişikliklerin bulunması, anne ve teyzede meme kanseri hikayesi olması riskli durumlar olarak sayılabilir.