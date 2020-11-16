Gerilim cinsel hayatı etkiler

Evliyim ve 33 yaşındayım. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hemen tükeniyorum. Kolum kanadım tutmuyor. Şeker hastasıyım. Nadiren şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

İKİ yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart.

Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntıkorku- kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka Psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin.

Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

37 yaşında bir kadınım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşimde sıkıldı. Ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim galiba tam anlatamadım. Erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Eşim zannetti. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir. İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

Askerden yeni geldim. 27 yaşındayım, sağ mememde nohut kadar beze var. Meme hastalığım olabilir mi?

ERKEKLERDE de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirtide meme dokusunda kitle veya kitlelerdir. Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir. İleri devreye geçen hastalıklarda hasta da doktorda zorlanır. Yani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın. Erkekler bunu daha fazla ihmal ediyor. Ayrıca memede bir şişlik tespit edildiği zaman uygulanan tanı yöntemleri de aynen kadınlarda uygulandığı gibidir.

4 ay önce evlendim. Kocamla birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir.

Korkma. Sabret.