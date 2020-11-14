Şüpheleniyorum

Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog- Psikiyatrist- Ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygıkorkunuz olabilir.

Son 53 yaşındayım. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Depresyon ilacı kullanıyorum.

Eşimle ilişkiye giren sertleşme sorunum başladı. Bir yol gösterin.

Önce sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar genellikle antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş.

Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

Son 25 yaşında bir bayanım. Yeni evlendim. Eşimle 1 ayda 3 kere bir araya gelmeye çalıştık ama olmadı.

Vajinismus olabilir miyim?

ANLATTIKLARINA göre "Vajinismus" dediğimiz bir hastalık bu. Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden ve tekrar tekrar kasılır. Ayrıca ağrıyacak korkusu ve kaygıları vardır. Bazı kadınlarda bedenin çeşitli bölgelerinde, hatta tüm bedende kasılmalar olur.

Bacaklarını kapatırlar, titreme, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir. Cinsel ilişkiye girilemez. Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz. Aynı şekilde isteyerek de geçiremez. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikiyatriste başvurmak gerekir.

57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı?

Tabi ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

Kocam kalp krizi geçirdi. İlaç tedavisi başladı. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz.

Oysa krizden önce sağlıklı bir birlikteliğimiz vardı. Bana akıl verin?

Cinsel hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur.

Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor...

Doktorunuzla mutlaka görüşün.

Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin.