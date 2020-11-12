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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 12 Kasım 2020, Perşembe

Ağrı yapıyor

33 yaşındayım. Evliyim.
2 yıldır erken boşalma sorunum var. Şeker hastasıyım.
Nadiren ilaç kullanıyorum.
Ne yapmalıyım?
2 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart.
Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür.
Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku, kaygıdır.
Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil.
Beraberce istenmesi gereken bir durumdur.
Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele kalmamıştır.
4 aydır evliyim. Eşimle birlikte olamıyoruz.
İkimiz de mutlu değiliz.
Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Lütfen yardım edin.
BUNUN adı vajinismus.
Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Eşinle birlikte korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları uzmanından yardım alman gerekir.
Korkma. Sabret.
Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir.
Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir.
Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
3.5 aylık evliyiz. Şimdi her birlikte olduğumuzda eşim ağrım var diyor.
Ne yapalım?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk- huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.

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