Prostat korkusu

Eşimle sorunum yok. Ama eşimle haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Fazla ilişkiye girince prostat kanseri filan olursun diyorlar. Doğru mu? KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

42 yaşındayım. Daha önce Hepatit B geçirdim. İlk evliliğimden 19 yaşında bir çocuğum var. Yeniden evlendim. Eşim 46 yaşında. Şimdi çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı olabilir mi? EŞİNİN yaşı tek başına belirleyici bir durum değil. Eşin üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli. Ayrıca sizin de kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Çocuk sahibi olamamanın nedeni 2 kişilik değerlendirmedir. Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.

Erken boşalma kaç yaşına başlar? Yani arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Yoksa benimle ilgisi yok! TABİ ki soruna cevap vereceğim. Kimle ilgili olursa olsun. Sorular önemlidir. Erken boşalmanın yaşı yoktur. Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Her yaşta erken boşalma başlayabilir. Arkadaşlarına mutlaka anlat.