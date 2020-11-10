Sporun gücü
YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle "Egzersiz yapın" deriz. Sen "Vur deyince öldürmüşsün". Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok.
Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.
Bu hafta kan tahlili yaptıracağım hocam. Ne yaptırsam iyi olur?
Yaşım 45. Bilgisayar yazılımcısıyım.
Erkeğim, sigara içiyorum. Bu konuda yardımınızı bekliyorum.
EN doğrusu iç hastalıkları uzmanına muayene olman. Sana özel test için senin ihtiyaçların belirlenmeli. Bu verdiğin bilgilerle seni takip etmeye başlasaydım, sigara içtiğin için akciğer ve sinüs filmi çektirtirdim. Solunum fonksiyon testi yaptır. Tam kan sayımı, crp, tam idrar tahlili, Tsh, ürik asit, gaitada gizli kan, ekg, ggt, k, mg, çinko, t. kolesterol, trigliserid, ldl, hdl testlerini de isterdim.
Kızım 5 ay önce ülserden mide ameliyatı oldu. Sonra ellerinde uyuşma başladı. Şimdi de karıncalanma başladı. Cerraha tekrar götürsek bakar mı?
AMELİYAT sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli.
Mide ameliyatlarından sonra Vitamin B12 eksikliği görülebilir.
B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.
Hocam ozon buruna yapılıyormuş, doğru mu? Ne işe yarıyor? Size gelsem yapar mısınız?
BURUN içine ozon gazı verilebiliyor. Burun tıkanmasına neden olan sümükleri temizler.
Burun içi bakteri, virüs, mantarları temizler. Alerjik durumları iyileştirir.
Burun içi hücrelerimizi yeniler.
Burun bir filtredir. Süzdüğü hava kalitesi kirliyse çabuk tıkanır.
Bize başvuran hastalarımızın uygunluğuna göre gerekeni yapıyoruz.
Hasta değilim ama şişmanım. Bu konuda destekleyici doğal bir şey kullanmak istiyorum. Önereceğiniz bir şey var mı?
SANA özel bir cümle kurmak için, verdiğin bilgiler yeterli değil.
Bana bilgilerini telefonla veya sosyal medyadan ilet. Ama bu söylediklerinle sana ASPİR YAĞI önerebilirim. Kalp damar sağlığı, insülin direnci normalleşmesine katkısı, kilo vermede destekleyici özellikleri ile beraber senin için uygun başlangıç olabilir. Doğal destekleyici olarak tercih edebilirsin.
Mutlaka hareketini arttır. Kaygını azalt. Uykunu düzelt. Sihirli sopası yok bu işin.
3 yıldır yaygın ağrılarım nedeni ile doktor doktor geziyorum.
Kuru hacamat iyi gelir diye yazınızı okumuştum. Size başvursam yardımcı olur musunuz? Kuru hacamatta kan var mı? Ben kandan korkuyorum.
KURU hacamat, vakum tedavisinin diğer bir ismidir.
Büyüklerimiz 'bardak çekme' diye adlandırmışlar. Bedenin belli bölgelerine vakum uygulanır.
Kan uzaklaştırma işlemi yoktur.
Fibromyaljiniz varsa önemli bir tedavidir. Doğaldır. Doğru şekil ve bölgeye uygulandığında yan etkisizdir. En az 3 kür yapılmalıdır.
Başvuran tüm hastalarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı hijyenik kupa tedavilerini uyguluyorum. Sizin için de elimizden geleni yaparız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın.
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