Koronaya ozon

Hocam ben menopoza girmek üzereyim. Film çektirmedim. Doktor muayenesi yeterli mi?

MEMELERİYLE ilgili hiçbir şikayeti olmasa da her kadının 20-40 yaş arasında üç yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir klinik meme muayenesi için bir İç Hastalıkları Uzmanına veya Genel Cerrahi uzmanına başvurması gerekli.

Muayenede uzman hekimin gerek görmesi halinde meme ultrasonu veya mammografi veya meme MR'ı da gerekebilir. Meme kanseri erken tanı ile tedavi başarısı değişen bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanı önemlidir. Mutlaka düzenli olarak muayeneni yaptır.

Hocam malum konumuz pandemi.

Bağışıklık için yiyecek içecekleri öğrendim. Uyguluyorum. Başka bişey yapayım mı. Mesela 'ozon işe yarar' diyorlar doğru mu?

BAĞIŞIKLIK sisteminin sağlığı her zamankinden daha önemli ve kıymetli. Uyku önemli. Yeterli ve kaliteli uyu. Stres-sıkıntı kontrolü önemli. Doğru ve yeterli beslen. Tabi ki ozon başta Koronavirüs olmak üzere zarflı virüs hastalıklarının tedavisinde ve tedbirinde önemli.

Sistemik Ozon tedavisi ve Minör Ozon dediğimiz Ozon Aşısı olarak da bilinen uygulama önemli. Bize başvuran hastalarımıza uygulama yapıyoruz. Hocam balıkları kılçığı ile yemek zararlı mı?

HAYIR soluk boruna batmadığı, yemek boruna takılmadığı sürece balığın kılçığını besin olarak tüketmek faydalıdır. Özellikle istavrit gibi küçük balıkların kılçığını kolayca çiğneyerek tüketebilirsiniz.

Kılçıkta yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği bulunur. Kemik erimesine iyi gelir.

2 aylık bebeğim var. Baş dönmem çarpıntım oluyor. Çok çay içiyorum.

İlgisi var mı?

EMZIRIRKEN kafeinli yiyecek, içecek tüketilmesini önermeyiz.

Tüketilen kafein miktarının yaklaşık yüzde 1'i anne sütüne geçiyor. Bu miktar az gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar hızlı sindiremiyor. Sağlıklı bir yetişkin, kafeini vücudundan üç ila yedi saatte uzaklaştırabilirken, karaciğer ve böbrekleri tam olarak gelişmediği için kafein bebek vücudunda 65-130 saat kalabiliyor. Bir günde en fazla 2 fincan kahve veya 3 fincan çay tüketimi aralıklı olmak kaydı ile kabul edilebilir miktardır. Bu sınırlar aşıldığında bebekte uyku sorunları, annede ise huzursuzluk, kaygı, baş dönmesi ve çarpıntı gibi sorunlar yaşanabilir. Her tarafım ağrıyor.

Fibromiyalji dediler.

Haplardan midem bozuldu. 'Böbreğin de bozulur' dediler. Başka yolu yok mu?

Var. Mezoterapik Ağrı Tedavisi. Özellikle ağrılı noktaların, "tetik noktaların" tedavi edilmesi önemlidir. bunu yaparken direk ağrılı bölgeye çok düşük dozlarda ilaç kullanarak bir nevi ilaçlı akupunktur uygulamasına benzetilen Mezoterapi Tekniği ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bize başvuran hastalarımızın kan tuz dengeleri, romatizmal durumları, hormonal durumlarını kontrol ettikten sonra Mezoterapik Ağrı Tedavisini uyguluyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı bir doktora da bu tedaviyi uygulatabilirsiniz.