Üzülür mü!

Doktor bey tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. 62 yaşındayım. Herkes prostat oldum sanıyor. Başka bir ilaç istesem doktor üzülür mü?

Bu kadar iyi niyetli ve kibar olduğun için teşekkürler. Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür.

Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa Bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de Prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

Şişmanlık bana bunalım veriyor artık. Kilo vermek için her şeyi deniyorum. Daha 31 yaşındayım.

Boyum 1.80 ama 115 kiloyum. Ameliyat olsam iyi olur mu?

Tembellik yok. Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın. Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin.

Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Obezite yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine.