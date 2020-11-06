BAŞIM AĞRIYOR

Yaşım 40. Son 5 aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrımaya başladı. Doktora gittim. Hipertansiyonum varmış. İlaç verdiler. Normalde başım ağrımıyor. Cinsel ilişki de neden başım ağrıdı?

Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir.

Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Cildin kızarmaya başlar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir.

Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur. Kan basıncı 30-50 milimetre (mm Hg) civarında yükselir. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner.

Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır.

Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse acile gelir.

1.5 yıldır evliyiz. Çocuk istiyoruz. Korunmuyoruz. Gebeliği engellemek için korunmuyoruz. Hala çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Kadın doğumcu 'eşim için normal' dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

"Herkes ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.

Haydi hemen doktora.

Eşim emekli oldu. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? 'Prostat olmasın?' dedik Ürolojiye gitti. 'Erken andropoz olabilirsin' demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İleri yaş erkeklerdeki testesteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe Andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş.

Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.

Menimi ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. Sık isteğim oluyor ilişki için. Bu sefer de ilişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama menim bitmiş. Nereye başvurmalıyım?

Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.

Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtlama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.

Evleneli 1.5 ay oldu. Ama hala eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Olmuyor. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. 'Başka bir şey mi var?' diyor. Anlamıyorum. Korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

Sıkıntı stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin.