Fıtık oldum

Yaşım 60 gücümde sorun var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır. Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

62 yaşındayım. Fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Evlenmek istiyorum. Ne yapayım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakılsın. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Üroloji uzmanına muayene olun. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Gerilim, korku, kaygı ve eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir.

23 yaşında bir bayanım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?

ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. İlaç alma.

29 yaşında bir kadınım. Dört ay önce evlendim. İlişki haz sırasında önümden aniden sıvı boşalıyor. Sonra idrarında yanma oluyor. Bu hastalık mı?

KADINLARIN cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı gelmesi ihtimali tıbben mümkün. Bu sıvı çoğunlukla idrardır. Kadın orgazmı sırasında idrar kaçağı olabilir. İlişki öncesi idrar kesesini boşaltın. Yani idrarınızın yapın. Yine de bu durum tekrarlayabilir.

Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.