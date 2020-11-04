Nefesim duruyor!
PANİK var, yoğun ve sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim.
Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme...
58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostatta başka hangi şikayetler olur?
HER erkekte prostat bezi vardır.
Prostat, bir hastalık değil organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.
Yeni evlendim. Sertleşme sorunum var. Yani sıkıntılıyım. Neden oluyor?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza ve tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Cinselliğin eş ile yaşanmasına bu gibi sorunlar görülebilir. Yaşla artmaz. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Üç aydır doğum kontrol ilacı içiyorum. Ama kilo aldım. İlaçlar kilo yapmış olabilir mi?
DOĞUM kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları, kilo aldırabilir.
İçlerinde progesteron ve östrojen hormonu bulunur. Vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olur.
Yine de kilo almanıza neden olan troit bezinin az çalışması, kan şeker düşüklüğü, stres ve antidepresan kullanımı gibi diğer ihtimalleri de unutmamak gerekir. Bu nedenle, iç hastalıkları uzmana muayene olmanı öneririm.
İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum. Apandisit ameliyatı olmuştum. Ondan olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanır. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan ilişki sırasında oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Psikolog görüşü de gerekebilir.
Benim sol kolumdan başlayıp sırtıma kadar ağrı ve karıncalanma oluyor.
Uyuyamıyorum. Neden olur bu?
İFADELERİNİZDEN anladığım kadarı ile şikayetler daha çok gece, yatar pozisyonda oluyor. Böyle durumlarda aklımıza ilk gelen mekanik sorunlardır. Yani boyun fıtığı, omuz bölge lif-kas-sinir hastalıkları gibi durumlar. Bize gelen hastalarımızda bu nedenle öncelikle boyun omur, omuz filmleri isteriz. Elektrik kablosu diyebileceğimiz sinirlerimiz için EMG, kalp hastalıklarının ihtimalini teyit etmek için EKG ilave ederiz. Bu nedenle iç hastalıkları ve fizik tedavi uzman takibin şart. Önce tanı sonra tedavi.
62 yaşındayım. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. Evleneceğim ama sertleşme sorunum var. Doktor, "Çubuk takalım" dedi. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın.
Ayrıca iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim...
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