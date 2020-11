Aşk için sabır

64 yaşında emekliyim. Prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

BIRAZ daha sabır memur bey.

Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir.

Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme. Aksi halde durumunuz kötüye gider.

82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var.

Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemli.

Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir.

Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz.

Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

EŞININ canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır." Önce kadın doğum doktoruna gidin.

Tabi eşin için. Onun bu şikayetinin nedenini bulun tedavisini yapın.

Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil.

2 gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu. Domuz gribinin testi var mı?

ÖKSÜRÜK ve ateş sık rastladığımız şikayetlerdir. Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız. Kış mevsiminde bu hastalıklar artar. Her öksürük ve ateş Grip değildir. Hatta her grip de domuz gribi değildir. Ünlü olduğundan, korkulduğundan tedbir almak için bazen test olmaksızın bu ihtimalden bahsedilir. Grip Hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür.

Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren testi istenebilir.

Test yöntemine bağlı olarak boğaz sürüntüsü, burun sıvısı veya burun yıkama sıvısından örnek alınabilir.

Boyama yapılır. Örnek toplandıktan sonra birkaç saat içinde influenza A, influenza B'den ayırt edilebilir ve uygun antiviral tedavi başlatılabilir.

41 yaşındayım ve şeker hastasıyım.

İlaçlarımı düzenli kullanıyorum.

Arkadaşlarım "Cinsel hayatın bitebilir" dedi. Doğru mu? Nasıl önlem alayım?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez.

Diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; yüksek kan şekeri sinirlerde hasara yol açarak, erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. oktoruna başvurmalısın.

Eşim karaciğer kanseri. Tedavi görüyor. Cinsel hayatımızda eskisi gibi mutlu olmak istiyoruz.

Ne önerirsiniz?

HASTALIK, ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Eşini takip eden doktorlarından bedensel performansıyla ilgili bilgi al. Eşinin durumu cinsel ilişkiye engel değildir.