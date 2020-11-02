70’ten sonra dikkat

65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım, "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Bunu istemem hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir.

Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da isteği azalmış olabilir.

Kolesterolüm yüksek. Aşk durumum kötü. Kolesterolden mi oluyor?

Kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün.

Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

Endoskopi yaptıracağım. İshal yapıcı ilaçlar kullanacak mıyım?

Panik yapmayın. İshal yapıcı ilaç kullanılmayacak. Genel önerilerden bahsedeyim. Muayenenizin yapılacağı günden bir gün önceki akşam hafif sulu yemek yiyebilirsiniz.

Dilerseniz gece yarısına kadar su içebilirsiniz. İşlem tarihinden bir gün öncesinden itibaren antiasit ilaçlar kullanmamalısınız. Yanınızda size işlemden önce ve sonrasında yardımcı olabilecek bir kişi bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.

Doktor bey 4 aydır adetlerim düzensiz. Ama başka şikayetim yok. Ne kadar devam ederse doktora gideyim?

EĞER ateş, karın ağrısı ve fazla miktarda kanama ile birlikte baş dönmesi ve baygınlık gibi şikayetler eşlik ediyorsa şu ana kadar gitmemeniz hata olmuş. Gerek hormonal, gerek çeşitli sistemik hastalıklarkullanılan ilaçlar, gerekse yumurtalıkların hastalıklarında adet düzensizliği olur. İleri tanı ve tedavi için yine doktorunuza başvurmanız kesinlikle gerekir.

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı?

Var. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek kabul edilir.

Yakınlarımdan "Kalp krizi sırasında nefesi tutmak gerekir" diye bir şey duydum. Doğru mu?

KALP krizi kalbin ihtiyacı olan kanın, gereken anda gereken miktarda kalbe gitmesine engel olacak düzeyde damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sırada kalbin kan pompalaması düzeni bozulur. Akciğere yeterli miktarda kan gitmesi azalır. Dolayısı ile oksijenlenen kan miktarı azalır.

Nefes tutulması oksijenlenmeyi daha da azaltan bir davranıştır. Hastalığı kötüleştirir. Ağırlaştırır. Kalp krizi sırasında burundan, derin derin ve yavaş yavaş hava almamız gerekir.

Bu kanın oksijenlenmesini en üst düzeye çıkarır.