Çok panik yapıyorum
Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor.
24 saat hiç geçmeden başım ağrıyor.
Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.
BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikâyettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce hem İç Hastalıkları Uzmanına hem de Nöroloji Uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, crp, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Hemen çözüm için harekete geç.
59 yaşındayım. İdrarımda kan gibi bir şey gördüm. Prostat kanseri olabilir mi? Büyük panik yaşıyorum.
İDRARDA kanama olması birçok hastalıkta söz konusu olabilir.
Bunu araştırmak gerekir. Kanserden korkmak tedbir katarsa iyidir. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı ya da Üroloji Uzmanına başvur. Sadece prostat kanseri değil Mesane yani idrar kesesi kanseri de idrarda kanama yaparak kendini gösterebilir. Erkekler de en sık görülen kanser türlerinden biridir.
İdrarda gözle görülür bir kanama olduğunda, özellikle de Ağrı sızı olmadan oluşmuşsa ilk olarak akla mesane kanseri geliyor. İdrarda belli belirsiz yanmalar, değişen idrar yapma alışkanlıkları, sık idrara çıkma gibi şikayetlerde yapar. Sigara kullanımı çok önemli bir nedendir. Genelde 65 yaşından sonra görülür. Ancak daha genç yaşlarda da görülmesi mümkün.
Sigara dışında endüstriyel kimyasallar ve boya sanayisinde kullanılan benzen türevi malzemeler de mesane kanseri oluşumuna zemin hazırlar.
54 yaşındayım. 3 ay önce tansiyonum yükseldi, acile gittim. Sonra düzenli ilaç kullan dediler. Şimdi ilaç alıyorum. İlacı içmeden önce tansiyonumu ölçüyorum ve normal oluyor. Eğer ilacı içersem tansiyonum çok düşmez mi?
HER zaman ilacı içtiğiniz saatte tansiyonunuz normal ise harika.
Çünkü bu durumda ilacınızın 24 saatlik etki sağlayabildiğini ve kan basıncınızı kontrol altına alabildiğini öğrenmiş oluyoruz. Bu saatten sonra tansiyonunuz artışa geçmeye başlayabilir.
Eğer ilacı içmezseniz bu artışı fark edeceksiniz. İlacı içmeye devam ederseniz bu artış olmayacak ve kan basıncınız kontrol altında kalmaya devam edecektir. Yani son içtiğiniz ilaçtan 24 saat süre geçmişse, son ilacın etkisi bitecektir ve yeni içeceğiniz ilaç ile kan basıncında ek bir düşme oluşmayacaktır. Yani kullanmaya devam.
3 ay önce doktorum vajinit iltihabın olmuş dedi. Yani biraz akıntım vardı, tekrarlıyordu. Fitil verdi ama yine tekrarladı. Endişe ediyorum.
VAJINIT kadının vajinasının iltihabıdır.
Kadınların üçte bir kadar çoğunluğu hayatlarının bir döneminde vajinit belirtileri gösterecektir.
Vajinit her yaştaki kadınları etkiler, ancak üreme çağlarında en sıktır.
Pek çok olası etken vardır ve tedavinin tipi etkene bağlıdır. Kadının vajinasından az miktarda berrak veya bulanık beyaz sıvı akışı normaldir. Bu dokuyu ıslak ve sağlıklı tutar. Vajina bakteriler ve mantarlar gibi çeşitli organizmaları denge halinde barındırır, böylece normal işlev görebilir. Bazı faktörler vajinanın bu normal dengesini bozabilir. Antibiyotikler, Hormon düzeylerinde değişiklikler, Gebelik, Emzirme, Menopoz, Vaginal duşlar, Spermisitler (gebelikten korunma amaçlı kullanılan sperm öldürücü maddeler), Cinsel ilişki, Enfeksiyon, Şeker hastalığı gibi durumlarda bu şikayet tekrarlayabilir. Normal dengedeki bir değişiklik mantarların veya bakterilerin artmasına izin verebilir ve vajinite neden olur. Bu vajinanın epitelinin iltihaplı hale gelmesine yol açar. Kadın Hastalıkları Uzmanı ve İç Hastalıkları Uzmanı seni muayene ve takip etmeli.
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