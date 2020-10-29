Aşk olsun tansiyon

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin hapları içmek zarar verebilir.

Bunun için doktorunla görüş...

Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık var. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Benim yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı?

ÖNCE nedeni bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste tiroit çalışmasındaki bozukluklar cinsel İsteksizliğe yol açabilir.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce iyi bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?

DOKTORUNUZLA mutlaka görüşün.

Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltır. Alkollü ve sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının. Doktorunuzun önerdiği kalp damar genişleticiler ilişki öncesi alınabilir.

Tansiyon ilacı alıyorum. Sertlik halim uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

SAKIN! Doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaçlar içmeyin. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş."Ben senin kocanın" dedim küstü. Bizimkiler "Çocuk geliyor mu?" diyor. Bunaldım ya.

EŞININ halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme.

Eşinle konuş, dinle, anla. Belki her şeyi senden öğrenecek.

Gönlünü al. Küslük olmaz. Sen de sıkılma.

Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verme.

55 yaşındayım. İki aydır ilişkide sertleşme sıkıntım var. Ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.

63 yaşındayım. Sıkıldım desem "Andropoz oldun" diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?

80 yaşını geçen erkeklerin bedeninde erkeklik hormonları azalırsa değişir.

Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, cinsel güç-istek kaybı, sertleşmede azalma, sertlik süresinde azalma, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir.

Menopoza girdim gerginim. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı?

MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş. Menopoz doğal bir durumdur. Hastalık değildir.

Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır.

Ancak magnezyuma da ihtiyaç vardır.

Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.