İsteğim yok

37 yaşında kadınım. Cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim de sıkıldı. Doktor bana erkek hormonu testi yazmış.

Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?

Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyede olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.

Dört aylık evliyiz. Adet dönemlerimde çok sinirli oluyorum. Cinsel organımda acı oluyor. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Yanlış bir şey mi yapıyorum?

Evlilik başlangıçları gerilimli olabilir.

Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Hapı bırak. Depresyon tedavisinde alınan antidepresanlar, cinsel istekte azalma ya da orgazm olamama gibi sorunlara yol açar. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma görülebilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.

Düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Günde en az bir saat egzersiz yap. Üroloji muayenesi gerekli.

Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

Sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanı da hormonal durumunu araştıracak. Çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.