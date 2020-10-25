Başım ağrıyor

İki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için. Bu iyi bir şey mi? Yani içimden huzursuz oluyorum.

Düşündükçe başım ağrıyor.

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır.

O da olmaz. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç.

Baş ağrıların için muayene ol.

45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ama erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız.

Tanı olmadan tedavi olmaz.

Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi... Yaşım 22...Basenim büyük.

Arkadaşım ilaçtan olur dedi.

Ama ben ilaç kullanmıyorum.

Neden basenim büyür?

AİLESEL yapı nedeniyle olabilir.

Yağ oranın ve kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olun.

Şişmanım ve sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor.

Cinsel hayatım iyi değil. Zayıflasam düzelir miyim? Bana yardım edin...

ANLATTIKLARINA göre uyku apnesi dediğimiz durumdasın.

Sigarayı bırak ve kilo ver. Ancak bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.

Ayrıca cinsel hayatı olumsuz etkiler.

Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile var. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Su içmeyi unutma.

25 yaşındayım. Çok sigara içiyorum. Arkadaşım "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Doğru mu?

EVET. Sigara, erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir.

Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.