Sakalı da yıkayın!
Corona kolay bulaşırmış doğru mu?
Ailecek biraz korktuk. Ne yapmam lazım? Allah sizden razı olsun.
CORONA özellikle ağız, göz ve burundan bulaşınca tehlikeli olabilir.
Bu nedenle maske takmak ÇOK ÇOK ÖNEMLİ. Sakal, maskenin tamamen ağzını ve burnunu kapatmanı engelliyorsa güvenlik tam sağlanamayabilir. Bu nedenle saçlar için hazırlanmış boneler takılabilir.
Daha sonra çıkartılıp atılabilir. Maske üstüne mutlaka SİPERLİK takın.
Ayrıca eve gittiğinizde mutlaka sakalınızı da, saçınız gibi sabunla iyice yıkayın.
29 yaşında satış personeliyim.
Halamda hala meme hastalığı var. Sağ mememde 4,5 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende de kanser olabilir mi?
ÖZELLIKLE meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir.
Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür.
Hemen doktoruna git. Muayene ol.
Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünyada kadın kalmazdı. Korkma, panikleme.
Memede kanserden şüphelenmemiz için; Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ya da koltuk altında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.
51 yaşındayım. Şeker hastasıyım.
Ağzım pis kokuyor. Doktorlara gittim, diş bakımı yaptırdım yine olmadı.
Peki bu koku nereden geliyor?
YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir.
Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.
37 yaşında kadınım. Üç aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim sıkılmaya başladı. Doktora gittim erkeklik hormonu testi yazmış. Eşimle karıştırdı sanırım. Yaptırayım mı?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında, testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Corona var diye birçok vitamin alıyorum. Almaya devam edeyim mi?
ÇÖREK otu, yaban mersini, mor lahana gibi mor renkli yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Nar, yer fıstığı, adaçayı, enginar ve yeşil çayın virüslere karşı güçlendirici maddeler taşıdığı biliniyor. Bunları düzenli kullanırsanız, güzel uyursanız, korku-kaygı- stres yapmazsanız ilave vitamin almanıza gerek yok. Ancak D vitamini eksikliğiniz varsa mutlaka tamamlayın.
25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim.
Eşimle ayda üç kere bir araya geliyoruz. Ancak ağrım oluyor. Meğer 'Vajinismus' olmuşum. Nedir bu?
VAJİNİSMUS, halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. İlişki sırasında kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden kasılır. Bazı kadınlarda tüm bedende kasılmalar olur. Bacaklarını kapatırlar, titreme, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir. İlişkiye girilemez. Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz. Kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikoloğa başvurulmalıdır...
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