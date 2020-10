İlışkide mutsuzuz

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.

Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin.

Farklılık görürsen üroloji ile görüş.

Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

3 haftadır depresyon hapı içiyorum.

Birkaç gün önce durduk yere penisim sertleşti. Ağrı da oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Hangi doktora gitmeliyim?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için de doktorunla konuş.

3 yıl önce menopoza girdim.

Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz.

Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor.

Ne yapabilirim?

ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin.

Cinsel ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir.

Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir.

Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.

40 yaşındayım. 2 ay önce evlendik.

Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz.

Sorunca sinirleniyor. Ne yapmalıyım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.

Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.

İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz ama eşinin gönlünü al. Kız evinin naz evi olduğunu unutma. Kırdıysan, tamir et. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor.

Ama ben istemiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle.

Bunu eşine söylemekten çekinme.

Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.