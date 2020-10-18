İşi de bıraktı

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor.

Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir.

Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.

Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.

Eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Çok fazla ilişkiye girince prostat kanseri filan olursun diyorlar. Doğru mu?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın.

Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir.

Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

42 yaşındayım. Daha önce Hepatit B geçirdim. İlk evliliğimden 19 yaşında bir çocuğum var. Yeniden evlendim. Eşim 46 yaşında. Şimdi çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı olabilir mi?

EŞİNİN yaşı tek başına belirleyici bir durum değil. Eşin üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli. Ayrıca sizin de kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Çocuk sahibi olamamanın nedeni 2 kişilik değerlendirmedir. Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.

Yeni evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Şimdi eşimle beraber olurken de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Ne önerirsiniz?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir.

İhmal etmeyin.

4 aydır evliyim. Cinsel ilişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor.

Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor.

Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.

Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir.