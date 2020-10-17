75’inde cinsellik

5 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Ne kullansam?

ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, Tam kan sayımı, CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Hatta gerekirse ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen, iyi uyu.

60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuç ne olursa olsun, onur meselesi yapma.

Haftaya evleniyoruz. Eşim balayı sistiti diye bir hastalıktan bahsetti. Nedir bu?

İDRAR kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir.

İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır.

Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir. Bu nedenle, balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları balayı sistiti denir.

42 yaşındayım ve hipertansiyon hastasıyım.

İki haftadır ilaç kullanıyorum. 'Tuzsuz ye' dediler. Başka neler yapabilirim?

GAYRETİN sevindirici. Çünkü sadece ilaç bir işe zaten yaramaz.

Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla.

Uyku düzenin bozuksa düzelt.

Şekerlilerden de sakın. Az ve sık ye.

Katı yağlı gıdalar zarar verir. Alkol ve sigara kullandıkça sıkıntı kapından ayrılmaz. Haftada en az üç gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman birçok yararlı etkisinin yanı sıra yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Haydi hayırlısı...