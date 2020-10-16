Hep bahane buluyor

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor.

Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

11 sene önce Bypass oldum. Ameliyattan 7-8 sonra sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Nasıl düzelebilirim?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlarda ki menopoz haline benzer andropoz hali başlangıcı olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş.

Gerekirse üroloji uzmanı muayenesini başlatalım.

51 yaşında menopoza girdim. Meme kanseri olmaktan korkuyorum.

Ne önerirsiniz?

MEME yıllık olarak özenle izlenmelidir.

Gerileyerek yağ dokusuna dönen memedeki kanserojen değişiklikleri göstermekte mamografi oldukça etkindir.