Kilo ve kısırlık

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli.

Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım.

Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar.

Benim boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı? Ne yapmalıyım?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.

28 yaşında bir kadınım. Yaklaşık üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok.

Neden bu ağrı olur sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın.

Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanı ve gerekirse üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir.

CRP, Haemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptırın.

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz.