Aşk ve diyabet

33 yaşındayım. Evliyim ve iki yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Şeker hastasıyım. Doktora gitmedim. Bana bir yol gösterin. Ne yapmalıyım?

İki yıl uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayeti olabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım? KAN tahlilleri derken neler yapıldı? Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun ve uyumsuzluğun da bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız...

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Çocukları olur mu? ŞEKER hastalığı evlenmeye engel değildir. Şeker hastalığı sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilir.

37 yaşında kadınım. Yedi aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim de sıkıldı. Ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim erkek hormonu tahlili yazmış. Herhalde karıştırdı. Ne yapayım? MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

29 yaşındayım. Sağ mememde nohut kadar beze var. Ne yapayım? ERKEKLERDE de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirti de meme dokusunda kitlelerdir. Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir. Yani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın. Erkekler bunu fazla ihmal ediyor.